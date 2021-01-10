Факельное горение на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород уже не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 10 января.

«9 января в 15:50 в поле близ села Калайдинцы, Лубенского района, в результате разгерметизации магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород произошел взрыв с последующим факельным горением. В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет», - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС говорят, что воздух возле места происшествия не загрязнен.

«Метеорологическим отделением АРЗ СП проводились замеры воздуха в населенных пунктах с помощью газоанализаторов, превышение ПДК опасных веществ не обнаружено. По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается», - добавили спасатели.

Оперативный штаб реагирования на происшествие работает круглосуточно.

«Утром, 10 января, организован объезд сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области всех домохозяйств с целью оповещения населения о прав илах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции», - подытожили в ГСЧС.

Напомним, после взрыва в Лубнах без газа остались тысячи домов.