также в разделеПроисшествия
В «Лубныгаз» заподозрили экс-нардепа Мосийчука в возможной причастности ко взрыву газопровода 10
В Черкасской области отец убил малолетнего сына 15
Двое детей получили травмы из-за взрыва запала гранаты в Днепропетровской области 11
Взрыв в Лубнах: названы сроки восстановления газоснабжения 19
От взрыва гранаты в Николаеве погиб мужчина 9
После взрыва в Лубнах без газа остались тысячи домов 62
В Крыму произошел взрыв в частном доме 18
В Каневе из-за сильного ветра свалилась главная елка 17
В Украине непогода обесточила 85 населенных пунктов 15
За сутки на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов 27
Вчера на Донбассе оккупанты 5 раз обстреляли украинских военных 10
На Львовщине от взрыва петарды погиб мужчина 18
На Николаевщине в ДТП погиб полицейский 14
На Донбассе за сутки зафиксировано 4 нарушения перемирия 11
СМИ: В результате аварии погиб сын Корбана 208
ООС: Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 9
В Турции нашли мертвой украинку в наручниках и с пакетом на голове 50
Задержан водитель «Мерседеса», пытавшийся скрыться с телом сбитого велосипедиста 45

Факельное горение на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород уже не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 10 января.

«9 января в 15:50 в поле близ села Калайдинцы, Лубенского района, в результате разгерметизации магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород произошел взрыв с последующим факельным горением. В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет», - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС говорят, что воздух возле места происшествия не загрязнен.

«Метеорологическим отделением АРЗ СП проводились замеры воздуха в населенных пунктах с помощью газоанализаторов, превышение ПДК опасных веществ не обнаружено. По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается», - добавили спасатели.

Оперативный штаб реагирования на происшествие работает круглосуточно.

«Утром, 10 января, организован объезд сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области всех домохозяйств с целью оповещения населения о прав илах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции», - подытожили в ГСЧС.

Напомним, после взрыва в Лубнах без газа остались тысячи домов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги