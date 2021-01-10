В Полтавской области идет технический процесс стравливания газа после взрыва газопровода в Лубнах. Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, 10 января.

«Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели осуществляют оповещение жителей о мерах безопасности», - написал Синегубов.

При этом по данным АО Лубныгаз без газа остаются 2860 абонентов, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений. После аварии прекратили газоснабжение около 3500 жителей 17 населенных пунктов Лубенского района. Это села Вишневое, Воронинцы, Загребелье, Казачье, Лазорки, Несено-Иржавец, Новое, Новооржицкое, Пилиповичи, Полуниевка, Райозеро, Тарасенково, Тимки, Хорошки, Хоружевка, Черевки и Яблоневое.

Напомним, что ранее на газопроводе на Полтавщине прогремел взрыв. Взрыв произошел на магистральном газопроводе. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Причины происшествия устанавливают правоохранители.