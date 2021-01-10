Предприятие Лубныгаз просит проверить бывшего народного депутата Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе в Полтавской области.

Об этом компания написала в Facebook.

«Мосийчук на своей странице в Facebook первым сообщил о том, что взрыв — направленная диверсия и обвинил предприятие Лубныгаз, которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода Укртрансгаз или ГСЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о его возможных причинах», — говорится в сообщении.

АО Лубныгаз добавило, что впервые публично заявило о якобы попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще в июле 2017 года, а сейчас, как пишет компания, он «снова осуществляет давление».

Предприятие считает, что «Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе».

Мосийчук отреагировал на обвинения в свой адрес.

«Причина очень проста! Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия! Под крышеванием ПАО Лубныгаз происходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продаже на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД Лубныгаз, гражданин РФ Максим Дунин», — написал он в своем Telegram-канале.

В 2017 году в АО Лубныгаз сообщили, что нардепы Игорь Мосийчук и Олег Ляшко от Радикальной партии якобы хотели захватить их компанию. Причиной конфликта называли долг перед предприятием со стороны КП Лубнытеплоэнерго, которое якобы контролируется представителями Радикальной партии.

Тогда Мосийчук отвергал все обвинения в попытке захватить предприятие. Он заявил, что Лубныгаз проводит аферы.

Напомним, возле города Лубны Полтавской области 9 января 2021 произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Инцидент спровоцировал пожар в поле. Из-за взрыва газопровода была отключена ГРС Вишневое. Без газоснабжения остались 17 населенных пунктов.