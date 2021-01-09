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В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов опровергли сообщения о возникновении в стране нового штамма коронавируса. Ошибочная информация возникла из "спекулятивного" отчета рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.

В документе координатор группы Дебора Бирксон выдвинула гипотезу, что вторая волна пандемии в Соединенных Штатах почти вдвое превысила темпы роста заболеваемости из-за появления в стране более заразной версии COVID-19.

Отмечалось, что новый штамм на 50% заразнее предыдущего.

По информации издания, должностные лица CDC не согласились с ее оценкой и попросили убрать данное предположение из документа, но им отказали.

Напомним, рабочая группа Белого дома считала, что в Соединенных Штатах Америки мог появиться и распространиться собственный мутировавший штамм коронавируса. Мутация коронавируса могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период.
ForUm

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