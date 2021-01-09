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Рабочая группа Белого дома считает, что в Соединенных Штатах Америки мог появиться и распространиться собственный мутировавший штамм коронавируса. Мутация коронавируса могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, возможность появления «американского» варианта коронавируса упоминается в отчетах рабочей группы от 3 января, которые телеканал получил в свое распоряжение.

«Этот осенне-зимний всплеск почти вдвое превысил уровень заболеваемости в весенне-летний период. Это ускорение может свидетельствовать о новом штамме коронавируса в США в дополнение к «британскому» штамму, который уже распространился в нашем обществе и может быть на 50% заразней», - говорится в отчете рабочей группы.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англии, где начиная с 20 декабря введена 4-я категория (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).
ForUm

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