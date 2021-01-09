Минувший 2020-й год стал одним из самых жарких в истории планеты и самым жарким в истории наблюдений за погодой в Европе, об этом сообщает со ссылкой на заявлении европейской Службы по изменению климата Copernicus.

В Европе 2020 год стал шестым подряд годом, бьющим температурные рекорды, и увеличил рекордный показатель температуры на 0,4 °C.

Отмечается, что осень 2020 года также стала самой теплой осенью за историю наблюдений.

При этом средняя температура на Земле достигла максимума, зафиксированного четырьмя годами раннее в 2016. Частично ученые объясняют активным сезоном лесных пожаров на территории Сибири. В результате пожаров в прошлом году в атмосферу попало 244 мегатонн углекислого газа. Это на треть больше, чем в 2019-м.

Согласно опубликованным данным, продолжился также заметный рост содержания углекислого газа в атмосфере. Именно СО2 обеспечивает парниковый эффект, вызывающий глобальное потепление.

Напомним, Карпаты заморозило и засыпало снегом.