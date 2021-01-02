также в разделеОбщество
От коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова
МОЗ Украины исключил возможность регистрации российской вакцины 8
После ДТП в 2020 году в Украине погибло более 150 детей 20
Боевики на Донбассе девять раз нарушили перемирие 7
В Украине выявили 5 тысяч случаев COVID-19 43
Украина выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров с оккупированных территорий 144
Американская торговая палата призывает Кабмин пересмотреть условия локдауна 32
Дело о фальсификациях на выборах мэра Львова пошло в суд 15
Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет испытания 18
В Раде предлагают выплатить стипендии сдавшим ВНО на 200 баллов 9
Суд арестовал Микитася 30
С Новым годом! 18
31 декабря. Картина дня 12
В Карпатах на новогодние праздники выпадет до 25 см снега 22
Украина забрала двух крымских татарок с детьми из лагеря беженцев в Сирии 29
Первый день нового года Украине будет дождливым 13
Минздрав потратил на закупку лекарств и лекарственных средств 6,5 миллиарда 11
В ОГП ответили на критику НАБУ по делу министра времен Януковича 23

Для отдыха на новогодние и рождественские праздники, когда немало курортных стран ввели карантинные ограничения для путешественников, поводов посетить Карпаты для украинцев становится все больше. К таким прибавился и сюрприз от погоды - горы буквально замело снегом, превратив пейзажи в ожившую зимнюю сказку.

Снег начал оставаться в Карпатских горах только недавно, а на равнинах вообще весенняя погода, передает Mukachevo.net.

Так, в то время, как на большинстве территории страны царствует плюсовая температура, и из осадков лишь кое-где продет дождик, а о снегопадах многие уже начали забывать в январе, в горном районе на Закарпатье ударили морозы.

Также появились фото заснеженных гор, с обильными сугробами во всей красе и покрытыми белым и пушистым "покрывалом" склонами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги