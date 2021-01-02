Для отдыха на новогодние и рождественские праздники, когда немало курортных стран ввели карантинные ограничения для путешественников, поводов посетить Карпаты для украинцев становится все больше. К таким прибавился и сюрприз от погоды - горы буквально замело снегом, превратив пейзажи в ожившую зимнюю сказку.

Снег начал оставаться в Карпатских горах только недавно, а на равнинах вообще весенняя погода, передает Mukachevo.net.

Так, в то время, как на большинстве территории страны царствует плюсовая температура, и из осадков лишь кое-где продет дождик, а о снегопадах многие уже начали забывать в январе, в горном районе на Закарпатье ударили морозы.

Также появились фото заснеженных гор, с обильными сугробами во всей красе и покрытыми белым и пушистым "покрывалом" склонами.