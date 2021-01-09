Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является «самым большим врагом» для его страны. Он пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.

Об этом пишет BBC со ссылкой на северокорейское информагентство KCNA.

Во время выступления на съезде правящей Рабочей партии Ким Чен Ына сказал, что не ожидает изменения политики Вашингтона относительно Пхеньяна, кто бы ни был президентом США.

«Пхеньян должен сосредоточиться и развиваться на подрыве США, крупнейшему препятствию для нашей революции и нашему самому большому врагу», — сказал лидер Северной Кореи.

Он добавил, что планы для создания атомной подводной лодки почти завершены. Пхеньян вложил огромные ресурсы в разработку своего ядерного оружия и баллистических ракет, которые, по его мнению, необходимы для защиты от возможного вторжения США. Ким Чен Ын считает, что его страна должна «прогрессировать ядерные технологии» и разрабатывать небольшие ядерные боеголовки, «которые будут применяться по-разному в зависимости от целевых субъектов».

В то же время он подчеркнул, что Пхеньян не собирался применять свое ядерное оружие, если "враждебные силы" не планируют воспользоваться им первыми против Северной Кореи.

«Реальность такова, что мы можем достичь мира и процветания на Корейском полуострове, когда постоянно наращиваем свою национальную оборону и подавляем военные угрозы США», — констатировал северокорейский лидер.

Аналитики считают, что высказывания Ким Чен Ына — это попытка оказать давление на будущее правительство США и новоизбранного президента Джо Байдена в частности.

Напомним, в список стран-спонсоров терроризма США включили Иран, Сирию и КНДР.