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Госсекретарь США Майк Помпео подписал документ, исключающий Судан из списка стран-спонсоров терроризма.

Ранее Судан выплатил компенсацию в размере $335 млн жертвам террористических атак в США и их семьям, передает УНИАН.

«Госсекретарь подписал документ о том, что снятие с Судана статуса страны, поддерживающей терроризм, вступает в силу с 14 декабря»,— сообщило посольство США в Хартуме.

Судан входил в американский список государств—спонсоров терроризма с августа 1993 года из-за связей с международными террористическими организациями. Также США обвиняли Судан в помощи террористической группировке «Аль-Каида» в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, в результате чего погибли более 200 человек.

В список стран-спонсоров терроризма включены Иран, Сирия и КНДР.
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