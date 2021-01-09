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Компания Pfizer и ученые Техасского университета исследовали эффективность вакцины от коронавируса против новых мутаций Sars-cov-2. Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против новых штаммов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Исследование проводилось на крови людей, которым сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Вакцина оказалась эффективной против 16 новых мутаций коронавируса, включительно с «британским» штаммом N501Y.

«Мы протестировали 16 различных мутаций, и ни одна из них не показала существенного влияния (на эффективность вакцины - ред.). Это хорошие новости. Но это не значит, что 17-й мутации не будет», - сказал ученый компании Pfizer Фил Дормитцер.

Также компания Pfizer хочет дополнительно исследовать штамм коронавируса E484K, который обнаружили в Южной Африке. Ученые объяснили, что хоть этот штамм и похож на «британский», однако имеет «ряд дополнительных мутаций».

Напомним, в Украине планируют создать реестр вакцинированных от COVID-19.
ForUm

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