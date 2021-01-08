Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль действительно обратился в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Об этом в комментарии «Европейской правде» сказала пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

«Действительно премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с официальным письмом, относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX», - сказала Куришко.

Ранее информацию о письме Шмыгаля в Брюссель распространил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Напомним, 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.