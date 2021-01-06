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13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Как сообщает «Европейская правда», копию письма в своем Twitter обнародовал корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Они выразили поддержку усилиям и инициативам государств-членов и Еврокомиссии поделиться вакцинами с ближайшими соседями, такими как страны Западных Балкан.

«В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС - страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям», - говорится в письме.

13 стран призвали Еврокомиссию создать для восточного партнерства механизм, подобный тому, который был создан для Западных Балкан.

«В контексте приближения саммита Восточного партнерства в первой половине 2021 нам нужно послать сильный и скоординированный сигнал о стратегической ценности Восточного партнерства. Упрощенный доступ к распределению вакцин для наших восточных партнеров мог бы стать важным элементом такого сигнала «, - заявили авторы инициативы.

Они выразили убеждение, что такой жест ЕС получит высокую оценку правительств и гражданского общества стран Восточного партнерства.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины  производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил что Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.
ForUm

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