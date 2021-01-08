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Президент США Дональд Трамп будет лишен возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

«Мы считаем, что риски разрешения Президенту продолжать пользоваться нашими услугами в этот период просто слишком большие ... Поэтому мы продолжаем блок, который мы разместили в его аккаунтах в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и по крайней мере на ближайшие две недели, пока мирный переход властей не завершится. Эта история будет обновлена», - заявил Цукерберг.

Первой из социальных сетей о блокировании профиля Трампа заявил Twitter. Однако он ввел блокировки только на 12 часов, а соответственно - уже скоро он должен подойти к концу.

Также напомним, что мэрия Вашингтона продолжила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней - до инаугурации Джо Байдена.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли три человека. Также в полиции заявили о проведении 52 задержаний, из них 26 задержаний - непосредственно на территории Капитолия.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. 
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