Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 30 декабря по 5 января заблокировало 76 тыс. 328 кибератак, что на 32% больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что около 99% атак – сетевые атаки прикладного типа.

Также были зафиксированы и заблокированы 16 DDoS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа) на государственные органы власти, в частности, на информационные ресурсы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Госсспецсвязи.

Кроме того, служба зафиксировала 3 тыс. 133 киберинцидента, что на 5% больше, чем неделей ранее.

Основное количество инцидентов касается негосударственного сектора и распространения вредоносного программного обеспечения (99% от общего количества).

Отмечается, что за этот период Госспецсвязи зафиксировала 5 млн 55 тыс. 47 подозрительных киберсобытий, что на 17% больше, чем неделей ранее.

Большинство событий касаются попыток кражи информации (38% от общего количества), сетевого сканирования (27%), попыток получение прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).