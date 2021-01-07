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В столице коронавирус за прошедшие сутки обнаружили еще в 731 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 731 больного коронавирус. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице 2041 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 031», - сообщил Кличко.

Заболели 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 28 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус преодолели 42 210 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 181, в Деснянском - 117 и в Днепровском районе - 92 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 января зафиксировано 8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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