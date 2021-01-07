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В Украине по состоянию на 7 января зафиксировано 8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2567 человек, летальных случаев – 148, выздоровели 11316 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1099493 лица, выздоровели - 773 214,  летальных исходов - 19 505, проведено 5717403 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 731 случай;

Винницкая область - 250 случаев;

Волынская область - 142 случая;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 572 случая;

Житомирская область - 463 случая;

Закарпатская область - 111 случаев;

Запорожская область - 509 случаев;

Ивано-Франковская область - 137 случаев;

Киевская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 82 случая;

Луганская область - 331 случай;

Львовская область - 288 случаев;

Николаевская область - 411 случаев;

Одесская область - 694 случаев;

Полтавская область - 389 случаев;

Ривненская область - 326 случаев;

Сумская область - 505 случаев;

Тернопольская область - 198 случаев;

Харьковская область - 599 случаев;

Херсонская область - 147 случаев;

Хмельницкая область - 411 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 413 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 6 января было зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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