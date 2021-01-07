В Украине по состоянию на 7 января зафиксировано 8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2567 человек, летальных случаев – 148, выздоровели 11316 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 1099493 лица, выздоровели - 773 214, летальных исходов - 19 505, проведено 5717403 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 731 случай;
Винницкая область - 250 случаев;
Волынская область - 142 случая;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 572 случая;
Житомирская область - 463 случая;
Закарпатская область - 111 случаев;
Запорожская область - 509 случаев;
Ивано-Франковская область - 137 случаев;
Киевская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 82 случая;
Луганская область - 331 случай;
Львовская область - 288 случаев;
Николаевская область - 411 случаев;
Одесская область - 694 случаев;
Полтавская область - 389 случаев;
Ривненская область - 326 случаев;
Сумская область - 505 случаев;
Тернопольская область - 198 случаев;
Харьковская область - 599 случаев;
Херсонская область - 147 случаев;
Хмельницкая область - 411 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 413 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 6 января было зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время