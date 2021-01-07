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Президент США Дональд Трамп обещает не препятствовать при передаче власти своему преемнику Джо Байдену.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN, об этом говорится в специальном заявлении президента.

«Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и факты это доказывают, однако 20 января состоится упорядоченный переход», - отметил Трамп.

«Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. И хотя это означает конец самого великого первого срока в президентской истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой», - добавил он.

Напомним, совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. По каждому из этих штатов те, кто отрицал поражение Трампа, остались в абсолютном меньшинстве.

20 января состоится инаугурация нового президента США.

 
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