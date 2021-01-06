В Украине по состоянию на 6 января зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2978 человек, летальных случаев – 228, выздоровели 14490 человек, осуществлено тестирований - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34938, методом ИФА - 18030).
За все время пандемии в Украине заболели 1090496 человек, выздоровели - 761 898, летальных исходов - 19 357, проведено 5680116 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 931 случай;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 225 случаев;
Донецкая область - 259 случаев;
Житомирская область - 88 случаев;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 622 случая;
Ивано-Франковская область - 120 случаев;
Киевская область - 596 случаев;
Кировоградская область - 65 случаев;
Луганская область - 187 случаев;
Львовская область - 324 случая;
Николаевская область - 120 случаев;
Одесская область - 668 случаев;
Полтавская область - 309 случаев;
Ривненская область - 243 случая;
Сумская область - 115 случаев;
Тернопольская область - 161 случай;
Харьковская область - 557 случаев;
Херсонская область - 117 случаев;
Хмельницкая область - 316 случаев;
Черкасская область - 345 случаев;
Черновицкая область - 139 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
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