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В Украине по состоянию на 6 января зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2978 человек, летальных случаев – 228, выздоровели 14490 человек, осуществлено тестирований - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34938, методом ИФА - 18030).

За все время пандемии в Украине заболели 1090496 человек, выздоровели - 761 898,  летальных исходов - 19 357, проведено 5680116 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 931 случай;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 225 случаев;

Донецкая область - 259 случаев;

Житомирская область - 88 случаев;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 622 случая;

Ивано-Франковская область - 120 случаев;

Киевская область - 596 случаев;

Кировоградская область - 65 случаев;

Луганская область - 187 случаев;

Львовская область - 324 случая;

Николаевская область - 120 случаев;

Одесская область - 668 случаев;

Полтавская область - 309 случаев;

Ривненская область - 243 случая;

Сумская область - 115 случаев;

Тернопольская область - 161 случай;

Харьковская область - 557 случаев;

Херсонская область - 117 случаев;

Хмельницкая область - 316 случаев;

Черкасская область - 345 случаев;

Черновицкая область - 139 случаев;

Черниговская область - 35 случаев.
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