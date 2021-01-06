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Тернополь не будет вводить локдаун с 8 по 24 января. Об этом заявил городской голова Сергей Наддал, передает НВ.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям решила не вводить дополнительные ограничения.

«В последние дни у нас не то, что нет роста количества больных COVID-19, а, наоборот, идет уменьшение количества людей, которые болеют, находящихся в наших лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учебных заведений. Поэтому комиссия [по чрезвычайным ситуациям] приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали ранее», — заявил мэр.

В Тернополе дети пойдут в школы с 11 января, а субъектам хозяйствования власти посоветовали не прекращать деятельность, а проводить ее как раньше. Соответствующие решения город примет и обнародует 6 января.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
ForUm

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