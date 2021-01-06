Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве намерены в ближайшее время сменить компанию для закупки вакцины от COVID-19. Как передает УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

«Своими домыслами и высказываниями автор (гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины». - Ред.) дискредитирует наше государство перед международным сообществом. Этими сообщениями он реально начал ухудшать наши позиции в переговорах, и это уже не шутки», - заявил он.

«Я думаю, что уже в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет непосредственно выполнять техническую функцию по закупке вакцин, потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакциной Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в социальных сетях и получать какую-то минутку славы, как он, видимо, считает», - добавил Степанов.

Как известно, 3 января гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что с января не намерен этого делать.