Один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной, если в ближайшее время решение о заказе не будет принято. Соответствующее сообщение было направлено государственному предприятию «Медицинские закупки Украины», рассказал его руководитель Арсен Жумадилов Украинской правде. Жизнь.

При этом он не смог раскрыть название компании-производителя.

«Медицинские закупки Украины», которое реализует закупки вакцины, направило на Минздрав все предложения по договорам с несколькими поставщиками на согласование. 28 декабря был получен только один ответ с согласованием по контрактации вакцины компании Sinovac Biotech. Никакой информации от Минздрава по контрактации другого производителя агентство не получало», - сообщил Жумадилов.

При этом он уточнил, что переговоры между этим производителем и Украиной пришли к финальной стадии. «Две недели назад Минздрав получил все необходимые документы для согласования данной закупки. С тех пор ни одного сообщения или обратной связи от министерства ни компания-производитель, ни государственная закупочная агентство «Медзакупки Украины» не получили», - отметил руководитель госпредприятия.

4 января компания в письменном виде сообщила, что может отказаться от заказа Украины в случае дальнейшего промедления.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Ожидается, что первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины - 700 тыс. доз - будет поставлена ​​в течение 30 дней после ее официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до + 8 °C. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Вакцины Pfizer i Moderna - это матричные РНК-вакцины, Astra Zeneca - это векторная вакцина. Они новые и до сих пор широко не использовались.

3 января Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что впредь не намерен этого делать.