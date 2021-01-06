В столице за минувшие сутки обнаружили 931 больного коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городкого головы.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2022 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 115 300», - сообщил Кличко.

Заболели 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет. Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 572 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 172, в Днепровском - 137 и в Деснянском районе - 133 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 6 января зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.