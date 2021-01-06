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Экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, обвиняемому в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, продлили срок пребывания в СИЗО до 5 марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

«Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн грн (такой же, как и был ранее)», - написала она.

По словам Старицкой, судья «учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины».

«Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, так как он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников», - подчеркнула Старицкая.

Она сообщила, что следующее заседание состоится 14 января в 14:00 в Киево-Святошинском суде.

 

Напомним, в ночь на 22 февраля 2020 года в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

Следственный эксперимент в доме Кожары по факту убийства предпринимателя несколько раз срывался.

25 марта Кожара был задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

Адвокаты Кожары утверждают, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта 2020 сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний Марине Козерод - жене Кожары.

23 декабря 2020 года прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кожары по факту умышленного убийства.
ForUm

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