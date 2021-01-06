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С начала года российский Газпром снизил транзит газа через территорию Украины почти на треть.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«Газпром снизил транзит газа через Украину с около 180 млн в сутки (конец декабря) до около 130 млн в сутки (начало января)», - написал он.

При этом он подчеркнул, что Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома.

Напомним, в 2020 году Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) протранзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом).
ForUm

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