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В 2020 году Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) протранзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом), сообщил  ООО «Оператор ГТС Украины».

Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом).

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.  

Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати».

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказов через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы.

«В 2020 году Оператор ГТС Украины на 100% выполнил свои ключевые задачи - обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову, - прокомментировал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон. - В первый год работы независимого Оператора ГТС Украины нам удалось не только на отлично справиться с операционными вызовами, но и осуществить значительный прорыв на отечественном рынке газа. Так, впервые в истории украинской ГТС в 2020 году состоялся транзит газа не только для Газпрома, но и по заказу других международных компаний, впервые был осуществлен транзит трансбалканским направлением, реализован виртуальный реверс, переход на прозрачный механизм распределения мощностей на аукционных платформах и внедрены новые услуги и сервисы, которые пользуются спросом среди украинских и международных клиентов».
ForUm

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