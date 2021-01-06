Вчера, 5 января, в Днепропетровской области во время катания на багги 16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана Лев вместе со своей одноклассницей Юлией Васик.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Dетектив-Info .

Сообщается, что полиция якобы обнаружила багги на дне реки, в транспортном средстве обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.

По информации издания Днепр оперативный, трагедия произошла возле села Новоалександровка на реке Мокрая Сура. Сообщается, что 16-летний подросток приехал к однокласснице из Днепра, после чего они отправились кататься. Мать девочки, обеспокоенная долгим отсутствием девушки, сообщила в полицию о пропаже детей.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.

Информацию о гибели сына Корбана подтвердил народный Максим Бужанский.