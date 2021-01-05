70% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Из них 43% оценили его положительно, 35% - нейтрально, 21% - отрицательно, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.
Последних больше всего среди жителей Востока старше опрошенных, избирателей партий Шария, «Оппозиционная платформа», «Европейская солидарность» и «Свобода».
Напомним, в качестве новогоднего обращения у президента создали видео в формате беседы Зеленского с детьми, которым он рассказал об итогах года.
Пост с обращением в Facebook собрал тысячи разгромных комментариев.
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