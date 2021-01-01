В качестве новогоднего обращения у президента создали видео в формате беседы Зеленского с детьми, которым он рассказал об итогах года.

Так, Зеленский рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуации на Донбассе.

На утро 1 января пост с обращением в Facebook собрал более 3 тысяч комментариев, большинство из которых разгромные.

Так, пользователи пишут, что Зеленский «уже перешел на детей, рассказывая сказки».

«Детей использовали для того чтобы народ менее негативно воспринял новогоднее поздравление от Зеленского. Манипуляция, психологический ход, называйте, как пожелаете. Касаемо самого видео. Человек живет в параллельной вселенной. Потому что в стране беззаконие, коррупция, война, и еще 100500 проблем», - отмечается Андрей Мельн.

Также Зеленского спрашивают, «почему детям не рассказал о повышении тарифов, и что теперь их родители будут еле-еле сводить концы с концами, не зная как накормить и одеть детей и за какие деньги дать детям образование» и «почему он не рассказал детям, на сколько уменьшатся их карманные деньги и количество мороженого и конфет после введения новых тарифов».

«Дно пробито. Дети должны были Санту или Св. Николая встречать, но собрать их во дворце во время пандемии без масок и дистанции и им втирать «про вентилятор в соцсетях» в то время как по глазам их было видно, что главное для них что положат под елку», - пишет Андрей Козорог.

«Деткам было очень интересно, особенно о кредитах для бизнеса», - иронизирует Урченко Лариса.

Виталий Бабак отмечает, что «сказочник с юридическим образованием забыл статью 20 Закона Украины О рекламе - Реклама и дети 1. Запрещается реклама: с использованием изображений детей, потребляющих или использующих продукцию, предназначенную только для взрослых или запрещенную законом для приобретения или потребления несовершеннолетними».

«Еще ни один президент Украины не додумался после года провалов спрятаться за детей. Ни один! Даже Янукович не додумался. Содержание обращения - отдельная тема. Столь циничная ложь на фоне детской ми-ми-мишности - тема для диссертаций психиатров. Герр Геббельс с того света аплодировал», - пишет Дмитрий «Калинчук» Вовнянко.