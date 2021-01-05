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Укрзализныця обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения при очередном усилении карантина в стране с 8 по 24 января, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Также Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

Пассажиров призывают соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком.

«В случае нарушения этих норм просим обращаться к нашему контакт-центра: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно», - заявили в компании. Напомним, в этом году Укрзализныця дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.

Новый год в поездах встретили более 5400 пассажиров, а всего в эту праздничные сутки курсировало 60 пассажирских поездов.
ForUm

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