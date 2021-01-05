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Государственный «Укрэксимбанк» предоставил ГП «Антонов» почти 3 млрд грн кредита на строительство трех новых самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице банка в Facebook.

«Действительно успешное начало года – и для безопасности государства, и для развития его высокотехнологичной сферы, - отметил председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер. - Искренне благодарен команде Эксима за эффективную работу, а нашим давним партнерам из Государственного концерна «Укроборонпром» - за доверие к банку и веру в будущее украинской авиации!»

Как сообщал ForUm, в конце декабря ГП «Антонов» и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут построены первые за 30 лет независимости три военно-транспортных самолета Ан-178 для нужд ВСУ.
ForUm

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