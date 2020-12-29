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При участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортные самолеты Ан-178, которые получат ВСУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

«Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть», - подчеркнул Зеленский перед церемонией подписания документа на ГП «Антонов».

Он отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства «Ан», в частности к военно-транспортным образцам. «Но одновременно, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг – дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций», - отметил президент.

Глава государства также отметил, что в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП «Антонов» по ​​восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращение утраченных профессионалов и привлечения новых специалистов.

Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству – проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова». А также – разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.  
ForUm

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