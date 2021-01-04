Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам 2020 года.

По данным КИУ, главными прогульщиками Рады стали народные депутаты группы «За будущее». В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы – 46%. Также низкие показатели регистрации у народных депутатов «Оппозиционного платформы - За жизнь». В среднем на заседаниях регистрировалось 53% депутатов политсилы.

У депутатов ВО «Батькивщина» показатели посещения на уровне 56%. Высокие результаты у депутатов группы «Доверие» и фракции «Голос». В среднем на заседание приходили 67% нардепов «Голоса» и 68% - «Доверия».

Лидерами по посещениям Рады в течение 2020 стали народные депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 71% депутатов «Европейской солидарности» и 72% «слуг народа».

Председатель ВОО КИУ Алексей Кошель так прокомментировал результаты мониторинга: «В 2020 году на показатели посещения Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом. Однако в разрезе фракций и групп ВР общая тенденция не изменилась: депутаты одних политических сил стабильно посещают пленарные заседания, тогда как другие их регулярно прогуливают. Так, депутаты ЕС и «Слуги народа» были лидерами по посещаемости Верховной Рады на протяжении 10 из 12 месяцев в прошлом году. Зато депутаты группы «За будущее» становились главными прогульщиками в течение 8 месяцев года».

«Юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента», - добавил Кошель.

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.