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Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в поселке Великая Михайловка, в результате которого погиб 33-летний велосипедист.

По данным полиции Одесской области, авария произошла вечером 2 января.

По предварительной информации, 30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться.

Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. После задержания подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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