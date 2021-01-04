В Украине по состоянию на утро 4 января зафиксировано 4158 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1526 человек, летальных случаев – 73, выздоровели 4693 человека.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 078 251 человека, 18 927 человек умерли, 733 558 – выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Накануне, 3 января, в Украине было 4576 новых случаев инфицирования.
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