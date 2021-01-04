также в разделеПроисшествия
Задержан водитель «Мерседеса», пытавшийся скрыться с телом сбитого велосипедиста 6
На Закарпатье произошло землетрясение 9
Боевики совершили 7 обстрелов на Донбассе 7
На Закарпатье ощутили землетрясение 21
На территории женского монастыря в Хмельницкой области произошел пожар 8
В ДТП возле Львова пострадали девять человек 19
Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов 11
За первый день нового года поймали более 260 пьяных водителей 10
В Ривненской области на ходу загорелся пассажирский поезд 15
На Сумщине полицейские протаранили автовоз 12
В Славском останавливался кресельный подъемник, спасатели сняли 74 человек 30
В новогоднюю ночь на Закарпатье утонул 24-летний парень 18
В Николаеве из-за салюта едва не сгорела квартира 20
Военному, сделавшему инвалидом сослуживца, грозит до 10 лет тюрьмы 20
В Украине за сутки – 9432 новых случая COVID-19 65
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 12
На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил 13
Под дверь квартиры тещи Шабунина тоже подложили взрывчатку 23

В Украине по состоянию на утро 4 января зафиксировано 4158 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1526 человек, летальных случаев – 73, выздоровели 4693 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 078 251 человека, 18 927 человек умерли, 733 558 – выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Накануне, 3 января, в Украине было 4576 новых случаев инфицирования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7938 грн.
22
Теги