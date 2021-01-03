За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 3 января.
За сутки в Украине количество выздоровевших превысило число заболевших почти на 2000.
Ситуация с COVID-19 в регионах за минувшие сутки:
г. Киев — 370 случаев;
Винницкая область — 66 случаев;
Волынская область — 93 случая;
Днепропетровская область — 404 случая;
Донецкая область — 200 случаев;
Житомирская область — 25 случаев;
Закарпатская область — 78 случаев;
Запорожская область — 301 случай;
Ивано-Франковская область — 99 случаев;
Киевская область — 303 случая;
Кировоградская область — 22 случая;
Луганская область — 85 случаев;
Львовская область — 433 случая;
Николаевская область — 454 случая;
Одесская область — 426 случаев;
Полтавская область — 197 случаев;
Ровенская область — 75 случаев;
Сумская область — 147 случаев;
Тернопольская область — 59 случаев;
Харьковская область — 68 случаев;
Херсонская область — 115 случаев;
Хмельницкая область — 14 случаев;
Черкасская область — 244 случая;
Черновицкая область — 146 случаев;
Черниговская область — 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом.
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