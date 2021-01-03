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31 декабря. Картина дня 13

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 3 января.

За сутки в Украине количество выздоровевших превысило число заболевших почти на 2000.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 074 093 человек, из них 728 865 выздоровели, летальных исходов — 18 854.

Ситуация с COVID-19 в регионах за минувшие сутки:

г. Киев — 370 случаев;

Винницкая область — 66 случаев;

Волынская область — 93 случая;

Днепропетровская область — 404 случая;

Донецкая область — 200 случаев;

Житомирская область — 25 случаев;

Закарпатская область — 78 случаев;

Запорожская область — 301 случай;

Ивано-Франковская область — 99 случаев;

Киевская область — 303 случая;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 85 случаев;

Львовская область — 433 случая;

Николаевская область — 454 случая;

Одесская область — 426 случаев;

Полтавская область — 197 случаев;

Ровенская область — 75 случаев;

Сумская область — 147 случаев;

Тернопольская область — 59 случаев;

Харьковская область — 68 случаев;

Херсонская область — 115 случаев;

Хмельницкая область — 14 случаев;

Черкасская область — 244 случая;

Черновицкая область — 146 случаев;

Черниговская область — 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. 
ForUm

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