Возле cела Барбово Мукачевского района Закарпатской области в субботу, 2 января, произошло небольшое землетрясение. Об этом 3 января сообщил Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

«Сообщение о землетрясении 2 января, в 24 ч. 08 мин. 44.2 c (по Киевскому времени), Закарпатская область, Мукачевский район, c. Барбово. По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD = 1.8, класс К = 7.3», - информируют в департаменте.

Отмечается, что глубина гипоцентра - 3.7 км. Из населенных пунктов информация не поступала.

Напомним, 28 декабря в Хорватии зафиксировали два землетрясения силой 5,1 балла и 4,9 балла по шкале Рихтера.