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Утром в понедельник, 28 декабря, в центральной части Хорватии произошло мощное землетрясение силой 5,2 балла, были повреждены дома.

Как передает Укринформ, об этом сообщает хорватское издание Večernji list.

Толчки зафиксировали в 6:28. Эпицентр землетрясения - возле города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

Отмечается, что многие местные жители в страхе выбежали из квартир и домов.

Кроме городов Сисак и Петриня, где толчки были самыми сильными, землетрясение почувствовали и жители хорватской столицы Загреба.

Информации о пострадавших пока нет.

Несколько позже - в 7:50 в том же районе зафиксировали еще одно более слабое землетрясение магнитудой 4,9.

 
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