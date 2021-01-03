также в разделеМир
Джонсон заверил, что в школах Британии безопасные условия для детей
Германия приняла решение продлить жесткий карантин 8
Мексиканский врач попала в реанимацию после прививки вакциной Pfizer 10
Ватикан начнет COVID-вакцинацию в январе 7
Минск охватили новые акции протеста 20
Жертвами оползня в Норвегии стали пять человек 7
В Британии разрешат смешивать вакцины от коронавируса 24
Известный телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом 12
В ООН дали прогноз на количество детей в 2021 году 15
Греция объявила локдаун на неделю 18
Беларусь переходит на биометрические документы 12
Самолет упал на частный дом в США: есть жертвы 12
Суд США разрешил казнить единственную женщину, приговоренную к смертной казни 23
Армения назвала число погибших в войне за Карабах 33
Первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer выявлен в Финляндии 41
Исполнитель роли человека-амфибии умер от коронавируса 53
Индия одобрила британскую вакцину 51
После Brexit отец Бориса Джонсона сменил гражданство 39

Новый плавучий терминал для приема сжиженного газа на хорватском острове Крк начал работу, передает Голос Америки.

Компания, эксплуатирующая терминал, сообщила, что первая коммерческая поставка газа поступила из Соединенных Штатов. Ранее терминал получал тестовую поставку из Испании.

«Танкер сжиженного газа "ТрайСтар Руби" стал на якорь с 143 000 кубометров газа, что означает начало коммерческого использования терминала», - заявил директор LNG Hrvatska Хровдже Крген местным новостям. Выгрузка газа продлится до 3 января.

В комментарии изданию CEENERGYNEWS Крген подчеркнул стратегическую важность терминала для диверсификации поставок энергоресурсов в Европе. Он добавил, что терминал «обеспечит потребность в энергоресурсах и защитит новый путь поставки природного газа для стран центра и юго-востока Европы».

Для того, чтобы поддержать работу терминала, учитывая его стратегическую важность, Европейская Комиссия предоставила грант Хорватии на 100 млн евро, сообщает издание The Voice of Croatia.

Напомним, Азербайджан начал поставлять газ в Европу в обход РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги