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Министерство энергетики Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), передает Укринформ.

«Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP и тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор», - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что начало поставок азербайджанского газа в Европу приведет к диверсификации источников и маршрута поставок, а также обеспечит энергетическую безопасность потребителей.

Отмечается, что консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта Южного газового коридора (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.
ForUm

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