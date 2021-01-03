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Правительство Греции объявило возвращение к локдауну на неделю, чтобы снизить давление на систему здравоохранения. Об этом сообщает Politico в воскресенье, 3 января.

Решение было принято «из соображений предосторожности», чтобы школы могли вернуться к работе 11 января.

«Заболеваемость по-прежнему остается на высоком уровне, и давление на национальную систему здравоохранения сохраняется; в наших больницах продолжает лечить большое количество пациентов», - заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

Кроме того, магазины и службы, открывшиеся во время рождественских праздников, в том числе парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины и церкви, будут закрыты до 11 января.

Будет ужесточен и ночной комендантский час, движение ограничено с 21:00 до 5:00. Рыбалка и охота также запрещены.

Греческие власти надеются, что через неделю магазины второстепенной важности смогут снова открыться с использованием системы онлайн-заказав, когда покупатели смогут забрать товары, которые они купили онлайн или по телефону.

Напомним, Минздрав Украины не планирует отменять локдаун с 8 января.
ForUm

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