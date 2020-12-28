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Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить усиление карантинных мероприятий в Украине с 8 по 24 января.

Как передает УНИАН, об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

«Многие спрашивают, что у нас падает количество заболевших, планируете переносить или отменять этот карантин?» - сказал он.

Степанов пояснил, что Минздрав прогнозирует увеличение случаев заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников в январе. В то же время, как отметил министр, ожидается и сезонная вспышка гриппа.

«Итак то, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, мы не собираемся вносить изменения», - отметил министр.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

По состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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