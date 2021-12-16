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Греция с 19 декабря вводит новые требования для туристов, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, 19 декабря вводятся требования для всех туристов предоставить результат ПЦР-тестирования на коронавирус в течение 48 часов после въезда в страну.

Украинцам, чтобы попасть на территорию Греции, нужно выполнить одно из условий:

  • предоставить сертификат вакцинации против COVID-19;
  • предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию;
  • предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не раньше, чем за 48 часов до прибытия;
  • предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, которая действует в течение 180 дней после него.

Также нужно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.
ForUm

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