Судмедэкспертиза Армении подтвердила 3 330 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс опознания тел продолжается.
Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook
Так, с начала войны до сегодняшнего дня был взят 1441 образец для организации процесса опознания тел.
По состоянию на 1 января на рассмотрении находится 871 образец тел или останков.
«По состоянию на 1 января судебно-медицинскую экспертизу прошли 3330 тел», - говорится в сообщении.
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