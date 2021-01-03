Судмедэкспертиза Армении подтвердила 3 330 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Процесс опознания тел продолжается.

Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook

Так, с начала войны до сегодняшнего дня был взят 1441 образец для организации процесса опознания тел.

По состоянию на 1 января на рассмотрении находится 871 образец тел или останков.

«По состоянию на 1 января судебно-медицинскую экспертизу прошли 3330 тел», - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан заявил о проведении АТО в Карабахе.