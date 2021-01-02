Американский Сенат преодолел вето президента страны Дональда Трампа на пакет законов оборонного бюджета страны на 2021 год. Ранее поддержку документа уже выразили члены Палаты представителей, сообщает Reuters.

Сенат США, большинство в котором составляют республиканцы, преодолел вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на законопроект о расходах на оборону. Сенат преодолел вето Трампа впервые почти за четыре года.

Таким образом, в поддержку ветированного законопроекта проголосовали как, более двух третей Палаты представителей так и более двух третей Сената и вето президента преодолено.

Напомним, 29 декабря Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете, вопреки вето президента.

Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе 250 млн долларов предусмотренно на военную помощь Украине.

Трамп наложил вето на оборонный бюджет 23 декабря.