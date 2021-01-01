«Прямой» и «5 канал» второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко. Таким образом, обращение пятого президента завершается в 00:00, отмечает Украинская правда.

Оба телеканала непосредственно связаны с бывшим гарантом.

Отметим, что на «5 канале» Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Приветствие последнего началось в 23:55.

«Прямой» опубликовал слова Порошенко раньше Зеленского. Однако и в этом случае приветствие действующего главы государства не пришлось на наступление Нового года.

Поздравление пятого президента продолжались чуть более четырех минут. Зеленский же наговорил на 14.

Кроме Порошенко, к обращению также присоединилась и недавно избранная депутат Киевсовета и бывшая первая леди Марина Порошенко.

В своем приветствие глава «Европейской солидарности» говорил о коронавирусе, новых условиях жизни в период пандемии.

Традиционно Порошенко затронул тему евроинтеграции и важности ее для Украины. Не забыл он вспомнить и о действующей власти.

«Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее», – сказал он.

В 2019 году телеканалы «Прямой» и «Пятый» в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.

Годом ранее телеканал «1+1» Игоря Коломойского первым показал поздравление шоумена Владимира Зеленского, а после боя курантов выпустил в эфир обращение тогдашнего президента Петра Порошенко.