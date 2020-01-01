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Телеканал «Прямой», который связывают с Петром Порошенко, и «5 канал», принадлежащий ему, в последние минуты 2019 показывали не поздравление Владимира Зеленского, а поздравления пятого президента.

Так, Порошенко сказал о «запасе прочности изменений», которые «украинцы осуществили в течение 5 лет», пишет Громадське.

«И что добавляет оптимизма, во-первых, это запас прочности тех изменений, которые украинцы осуществили в течение 5 лет. Пошатнуть его оказалось не так просто. А во-вторых, миллионы неравнодушных людей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку, она вдохновляет и окрыляет. И мы вместе защищаем наши ценности и перспективу членства Украины в ЕС и НАТО, и язык, и веру, и армию. Мы защищаем Вооруженные силы в тылу от атак «пятой колонны», а вооруженные силы крепко держат оборону на фронте. Я благодарю наших воинов за то, что они гарантируют безопасность и дарят веселые и радостные новогодние праздники», - сказал политик.

Уже после полуночи оба канала показали поздравления Зеленского.

Напомним, год назад Зеленский обратился к украинцам в новогоднюю ночь и объявил, что будет участвовать в президентских выборах, которые он впоследствии и выиграл. Это обращение показал канал «1+1» олигарха Игоря Коломойского вместо поздравления тогдашнего президента Петра Порошенко.
ForUm

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