Правительство Венгрии не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», потому что Москва не имеет достаточных мощностей для производства вакцин.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

По словам главы администрации премьер-министра страны Виктора Орбана, Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса через механизм закупок Евросоюза или непосредственно у Китая.

Отмечается, что страна принимала участие в российских испытаниях, а также стала одним из первых получателей небольших партий российской вакцины «Спутник V».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о начале его страной тестирования «Спутник V».