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Венгрия получила 6000 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Партия вакцины была завезена в Венгрию грузовиком из Словакии и по плану транспортирована в Национальный центр общественного здоровья под охраной полиции. «Венгерские эксперты будут иметь еще одну возможность решить, каким образом использовать вакцину», - отметил Сийярто.

Россия завершила клинические испытания вакцины с 40 тысячами добровольцев и препарат продемонстрировал эффективность на 91,4%, добавил он.

Венгерские врачи и эксперты ранее посещали российские производственные мощности для вакцины.

В ноябре Еврокомиссия заявила, что Венгрия имеет право использовать российскую вакцину «Спутник V».
ForUm

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