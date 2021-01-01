Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами Украины зарегистрировал проект постановления «Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины участникам внешнего независимого оценивания, которые получили самый высокий результат».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политика.

Проектом постановления предлагаются именные стипендии Верховной Рады Украины, которые будут выплачиваться участникам ВНО, получившим максимальный балл и вступившим в отечественные вузы.

«Размер стипендии составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января года, в котором назначается стипендия. Так государство будет поддерживать тех, кто лучше сдал тест и выбрал украинское учреждение высшего образования», - отметил Стефанчук.

По его словам, в 2020 году в Украине самый высокий результат ВНО получили 455 участников тестирования. Это представители разных регионов, что свидетельствует о качественном образовании в разных уголках Украины. Хотя традиционно больше учеников, сдавших тесты на 200 баллов, в Киеве – 108, во Львовской области – 64, в Днепропетровской – 36, в Харьковской – 32.

Выплаты будут осуществляться в пределах бюджетных расходов, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на соответствующий год.

«Стоит отметить, что каждый год существует остаток неиспользованных средств по расходам потребления на выплату стипендий по ЦОИВ. Только в 2020 году сумма неиспользованных средств по бюджетной программе 2201190 «Выплата академических стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений» составила не менее 182 833 500 грн. В то же время максимальная сумма средств, необходимых для покрытия расходов по выплате 500 стипендиатов средств за 4 месяца (сентябрь-декабрь), составляет 4378000 грн», - отметил Стефанчук.