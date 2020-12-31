Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

Регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей, сообщается на странице НАПК в Facebook.

НАПК обращает внимание субъектов декларирования, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

«Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем агентства, пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время», - отмечается в сообщении.

Благодаря модернизации НАПК сделало регистрацию деклараций более удобной для субъектов декларирования. Среди ключевых обновлений:

Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП).

Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета.

Удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в Реестре деклараций.

Отныне в Реестре деклараций можно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.